РИАМО - 7 сен. Реконструкцию участка железной дороги Каланчевская – Курская в Москве планируется завершить в начале 2023 года, что на 1,5 года раньше первоначальных сроков. В настоящий момент работы выполнены на 55%, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход строительства новой станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4 на площади трех вокзалов. Работы проводятся одновременно с реконструкцией участка Москва-Каланчевская – Москва-Пассажирская-Курская. Это является одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

После завершения работ пропускная способность участка Каланчевская – Курская должна увеличиться в 2 раза, до 353 пар поездов в сутки. Это позволит организовать движение поездов МЦД-4 Киевско-Горьковский.

Проект включает строительство новой станции, состоящей из двух пассажирских платформ, одна из которых уже введена в эксплуатацию. Также в составе современного транспортного хаба появится пассажирский терминал под железнодорожными путями. Ожидается, что после запуска МЦД-4 в 2024 году пассажиропоток станции вырастет более чем втрое и превысит 32 тыс. человек в сутки. Полностью завершить работы на станции планируется в 2023 году.

В ходе работ на участке Каланчевская – Курская предстоит выполнить реконструкцию двух существующих главных путей и строительство двух новых главных путей. Также предусмотрено создание 3 железнодорожных путепроводов и реконструкция 3 автомобильных путепроводов. На участке применяются материалы и технологии, снижающие шумовую нагрузку на окружающую среду.