РИАМО - 7 сен. Средняя стоимость турпоездки по массовым направлениям в России составила около 50-60 тысяч рублей в летний сезон. Наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Калининград, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Средняя стоимость отдыха по массовым направлениям составляет 50-60 тысяч рублей с перелетом (на неделю - ред.). <...> В бюджетном и эконом-сегменте отдых в России дешевле, чем за рубежом, на 15-20%», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что существуют очень доступные пакетные предложения по массовым направлениям.

«Как только мы переходим в средний ценовой сегмент с размещением в гостиницах от трех звезд и завтраками, обедами и ужинами, отдых в России становится дороже, чем за рубежом», - подчеркнула Ломидзе.

По ее словам, по менее популярным направлениям — в приволжские города, на Алтай, в Тюмень и многим другим — диапазон цен очень большой — от 25 тысяч рублей.

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