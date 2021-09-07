РИАМО - 7 сен. Прокуратура проводит проверку в связи с размещенным в соцсетях видеороликом с пострадавшей женщиной в неисправном лифте в ЖК Красногорска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девушка рассказала о полученных травмах в грузовом лифте в доме ЖК «Арт» на Авангардной улице Красногорска. По ее словам, лифт проехал нужный этаж и резко рванул вверх, остановившись только на 43-м этаже. От удара пассажирка упала и очнулась в крови.

«В ходе проверки <...> будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования», – сообщили в пресс-службе.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.