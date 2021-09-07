РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 сен. В Домодедове 10 малообеспеченных жителей, желающих открыть собственное дело, заключили социальный контракт, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального контракта для открытия собственного дела единовременно выплачивается сумма в размере до 250 тыс. рублей. Она может быть использована для приобретения оборудования, материально-производственных запасов. Дополнительно может быть оплачено прохождение образовательного курса, но не более 30 тыс. рублей.

Соцконтракт заключается на срок до 12 месяцев. При этом гражданин берет на себя следующие обязательства: встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика на профессиональный доход; отчитаться за выделенные средства; осуществлять предпринимательскую деятельность.

Социальный контракт заключается в случае, если среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не превышает величину прожиточного минимума. Для трудоспособного населения это 14 987 рублей, для пенсионеров – 10 648 рублей, для детей – 13 531 рубль.

Для заключения соцконтракта необходимо подать заявку на портале госуслуг Московской области «Государственная социальная помощь», подтвердив доходы семьи за 3 предыдущих месяца. В разделе «Цель обращения» указать: государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(496)793-04-91.