РИАМО - 7 сен. В пандемию коронавируса в индустрии внутреннего туризма России появились уникальные предложения и акции, которые сделали многие направления страны более доступными для поездок, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Пандемийные два года стали периодом парадоксов для туризма. С одной стороны, ни одна отрасль не понесла такой урон, а с другой – именно в это время появился нацпроект, появилась беспрецедентная акция по кешбэку, появились чартеры в Бурятию, Мурманскую область, на Сахалин, в Тюмень. На следующей неделе появится новый чартер в Казань – это нонсенс», – заявила Ломидзе.

Она отметила, что на внутреннем рынке наблюдается «невероятная движуха», которая поддерживается регионами, туриндустрией и федеральным регулятором.

«Доступность этих регионов значительно увеличилась благодаря появлению чартеров», – заключила эксперт.

Ранее Ломидзе сообщала, что россияне в 2021 году стали реже выбирать Грецию и Египет для отдыха.

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