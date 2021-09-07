РИАМО - 7 сен. Комсомольская площадь (площадь трех вокзалов) является крупнейшим транспортно-пересадочным узлом Москвы с пассажиропотоком более 535 тыс. человек по рабочим дням. Уже в 2023 году этот показатель может увеличиться до 620 тыс., сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Столичный градоначальник Сергей Собянин оценил выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе площади трех вокзалов, а также проверил ход строительства новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

«Недавно мы завершили еще один важный проект – восстановление пешеходных переходов и реорганизацию дорожного движения на площади трех вокзалов. Некоторые пешеходные переходы не работали больше 10 лет, теперь они вновь открыты для пассажиров», – сказал Собянин.

Ежедневно по Комсомольской площади проезжают более 60 тыс. автомобилей. На площади также курсируют трамваи, имеются парковки и зоны для такси. Минувшим летом на площади в очередной раз провели работы по улучшению условий дорожного движения, в том числе было обустроено 3 новых пешеходных перехода, обновлена навигация, удлинена посадочная платформа трамваев.

Кроме того, была структурирована парковка за универмагом «Московский», на площади трех вокзалов были организованы зоны посадки и высадки пассажиров с 5-минутным ожиданием. Проведенные работы позволили сделать более комфортным подъезд транспорта к вокзалам, а также увеличить скорость движения в районе площади и на прилегающих улицах.

Также на площади трех вокзалов капитально отремонтировали 2 подземных перехода от Ленинградского и Казанского вокзалов к станции метро «Комсомольская», завершается ремонт третьего перехода – от Ярославского вокзала. Окончание работ намечено на ноябрь.