РИАМО - 7 сен. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подстанции скорой медицинской помощи на 20 машино-мест в городе Московский, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Объект возведен за счет городского бюджета на Радужной улице, вл. 23А. В 3-этажном здании площадью 3,9 тыс. кв. м размещены кабинеты заведующего, старшего врача и фельдшера, зал совещаний на 50 человек, комнаты психологической разгрузки, отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс. На подземном этаже расположились технические помещения.

На прилегающей территории оборудовали автостоянку, площадки для отдыха. Там высадили деревья и кустарники, установили скамейки и урны.

«На строительстве подстанции скорой помощи комитетом совместно с Центром экспертиз проведены необходимые проверки. Выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Подстанция предназначена для оказания внебольничной и внеполиклинической медпомощи населению в круглосуточном режиме.

«Подстанция скорой помощи в ТиНАО обеспечит порядка 80 тыс. выездов в год. В ее состав войдут специализированные бригады: педиатрическая, анестезиологии и реанимация», - отметил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу города до 2025 года включили строительство 3 подстанций скорой помощи.

Ранее заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что до конца 2023 года за счет средств города и инвесторов планируется возвести свыше 70 объектов здравоохранения.

«Возведение объектов здравоохранения остается одним из приоритетов градостроительной и социальной политики города. Перед нами стоит задача улучшить доступность медицинских объектов, в связи с чем развернуто масштабное строительство. За 3 года планируется построить более 70 медицинских объектов различного назначения», - подчеркнул Андрей Бочкарев.