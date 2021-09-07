РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. До конца текущего года в ЖК «Люберецкий» планируют ввести в эксплуатацию палисадик на 100 мест для детей 2-3 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Дошкольное образование должно быть доступным для жителей, но, к сожалению, в отдельных микрорайонах округа имеется острая нехватка мест в детских садах. Проблемы испытываем в ЖК «Люберецкий» и «Самолет», в поселке Октябрьский. Решение данного вопроса находится на постоянном контроле», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в рамках пилотного проекта с 1 апреля 2021 года на базе муниципальных детских садов открыты и функционируют палисадики для 80 детей.

«До конца 2021 года планируем ввести еще 100 мест для детей от 2 до 3 лет в ЖК «Люберецкий», - добавил Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2022 году предстоит ввести еще 200 мест в поселке Октябрьский и ЖК «Самолет». В 2023 году - 200 мест для маленьких жителей, проживающих в микрорайоне Зенино. В IV квартале в планах введение нового объекта - детского сада на 220 мест.

«В первоочередных планах стоит задача по капитальному ремонту детского сада №12 в поселке Октябрьский и включению в государственную программу Московской области строительства нового детского сада в поселке ВУГИ», - пояснил Ружицкий.

По его словам, в системе дошкольного образования функционируют 24 муниципальных детских сада и 6 негосударственных, в которых более 20 тыс. детей получают дошкольное образование.