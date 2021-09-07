РИАМО - 7 сен. Поток российских туристов в Грецию в текущем году сократился в 10 раз по сравнению с допандемийными временами, а Египет также не смог вернуть показатели до закрытия авиасообщения, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На сегодняшний день туры в Египет доступны для 40 российских городов, однако чартерного авиасообщения с этой страной нет.

«С начала года на курортах Египта отдохнули более 240-250 тысяч человек. До закрытия Египет занимал второе место после Турции, совокупный поток составлял в 2015 году 2,3 миллиона. Поток несопоставим (в данный момент - ред.)», – сказала Ломидзе.

Она отметила, что стоимость отдыха в Египте составляет около 50-60 тыс. рублей за неделю на человека. Это в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и туркомпании, а также значительно выше, чем это было раньше.

«Греция всегда выходила в пятерку самых востребованных и продаваемых направлений. В этом году Греция очень дорогая, несмотря на увеличение полетной программы. А потому нарастить тот поток, который был в 2019 году, а это более миллиона человек из России, невозможно. Там отдохнули около 70 тысяч (россиян - ред.)», – уточнила Ломидзе.

По ее словам, лидирует по числу отдохнувших туристов Турция. За летний сезон там побывало 2,3-2,4 млн человек.

«Предварительно, до конца года Турция примет 4-4,5 миллионов российских туристов. Это существенно больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019 году», – заключила эксперт.

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