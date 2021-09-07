РИАМО - 7 сен. Двух мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями в поселке Свердловский в городском округе Лосино-Петровский, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел во время распития спиртного в доме на ул. Строителей. Доставлены в больницу два гражданина, оба 1966 г.р.

За совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1962 г.р.

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).