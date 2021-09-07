РИАМО - 7 сен. Наиболее популярными направлениями для летнего отдыха россиян в этом году стали Краснодарский край, Крым, Калининград и Турция, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Предварительные итоги включают данные за все летние месяцы и частично за сентябрь, уточнила эксперт.

«На массовых летних направлениях внутри России, по данным нашей аналитической службы, было более 20 миллионов поездок. Массовые направления – это Краснодарский край, Крым и Калининград», – сказала Ломидзе.

По ее словам, несмотря на ограничения и погодные условия, среди всех российских направлений лидирует именно Краснодарский край.

«Самые популярные зарубежные направления – это Турция, тут нет сюрпризов. За летний сезон там побывало 2,3-2,4 миллиона человек. Стоимость турпакета в Турции остается наиболее дешевой среди всех зарубежных направлений, а полетная программа охватывает несколько десятков российских городов», – рассказала Ломидзе.

Она отметила, что всего на сегодня для отечественных туристов открыты 40 стран, но подавляющее большинство из них сильно уступает в плане финансовой доступности. Практически открыли Египет, однако чартерного авиасообщения с этой страной пока нет.

«Сезон удался, особенно если его сравнивать с 2020 годом, а на некоторых направлениях и по сравнению с 2019 годом сезон был успешным», – пояснила Ломидзе.

Эксперт отметила, что туристический рынок вполне достойно встретил неожиданности, произошедшие в летнем сезоне 2021 года.

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