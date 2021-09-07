РИАМО - 7 сен. За последние сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1196 человек, всего после инфекции в регионе выздоровели 372 190 человек, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье выявили 880 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 427 474 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За пандемию скончались 7911 человек, из них 21 – за прошедшие сутки.

В Московской области продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Данная процедура бесплатна.

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