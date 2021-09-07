РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В городском округе Люберцы стартовала кампания по вакцинации от гриппа, в ходе которой планируется привить более 22 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вакцинация препаратом «Совигрипп» началась 1 сентября во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы. Записаться на прививку можно через портал госуслуг. Перед вакцинацией врач проведет обязательный осмотр.

Вакцина от гриппа особенно показана людям старше 60 лет, а также тем, кто часто болеет острыми респираторными вирусными инфекциями или страдает хроническими соматическими заболеваниями - болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями.

Среди противопоказаний для применения вакцины: аллергические реакции на куриный белок или другие компоненты вакцины; сильные поствакцинальные реакции (температура выше 40 градусов, появление в месте введения вакцины отека, гиперемии свыше 8 см в диаметре) или поствакцинальные осложнения (коллапс, нефебрильные судороги, анафилаксия) на предыдущее введение гриппозной вакцины; беременность (при применении вакцины с консервантом); возраст до 18 лет (при применении вакцины с консервантом).

Отложить вакцинацию надо в случае простудных или обострения хронических заболеваний до полного выздоровления.