РИАМО - 7 сен. За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 880 случаев коронавируса, общее число зарегистрированных случаев инфекции в регионе достигло 427 474, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

Прививки от инфекции в Подмосковье можно сделать бесплатно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

В области работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Кроме того, в Подмосковье начинается массовая вакцинация населения от гриппа. Планируется привить свыше 4,5 млн жителей региона.

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