РИАМО - 7 сен. Проезд по Московскому центральному кольцу сделают бесплатным для всех пассажиров 11 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

За август 2021 года на поездах МЦК проехали 12,4 млн человек. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Движение поездов на МЦК запустили 10 сентября 2016 года. Всего с начала запуска движения по МЦК им воспользовались 626,3 млн пассажиров.

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