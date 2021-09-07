РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. За неделю в Балашихе выявили 28 нарушений сезонной уборки на объектах, все они устранены, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

«За прошедшую неделю благодаря надзорным действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в Балашихе проверен ход сезонной уборки на 48 объектах, выявлено 28 нарушений, все устранены, - сказал начальник ведомства Олег Баженов.

По итогам работы устранено 2 нарушения в содержании детских игровых площадок. Приведено в порядок 3 фасада нежилых зданий и сооружений, ликвидированы 3 самовольно размещенные информационные вывески и «рекламный мусор».

Кроме того, восстановлены 2 линии внутридворового освещения. В категории «Уборка газона» устранены 2 нарушения, еще 2 - по несвоевременному окосу травы.