РИАМО - 7 сен. Мужчину с ножевым ранением госпитализировали в Одинцовском городском округе после бытового конфликта, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел в селе Жаворонки на ул. 30 лет Октября во время распития спиртного в компании приятелей. Мужчину 1981 г.р. скорая помощь доставила в больницу с проникающим колото-резаным ранением.

За совершенное преступление задержан гражданин 1972 г.р. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).