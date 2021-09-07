РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. Территорию подмосковного Красногорска обработают от клещей в период по 12 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Для уничтожения клещей используются современные эффективные препараты и специальное оборудование. Во избежание неблагоприятного воздействия химических веществ запрещается находиться в зоне обработки в момент производства работ.

Вырабатываемый парогенератором «дым» оседает в течение 10-15 минут, но выходить на обработанные участки разрешено через 2-3 часа после завершения работ. Важно ограничить контакт детей с обработанным травяным покровом. В течение 24 часов рекомендуется не пускать домашних животных на обработанную территорию.

С 6 по 8 сентября работы проходят на Отрадненской территории, с 8 по 10 сентября их проведут в Красногорске, а с 10 по 12 сентября – в поселке Нахабино и окрестных деревнях.

Клещи проявляют активность с марта-апреля, а уходят на зимнюю «спячку» в ноябре.