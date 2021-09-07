РИАМО - 7 сен. В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровел еще 1441 человек. Всего число вылечившихся выросло до 1 457 119, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки госпитализированы 495 человек. На ИВЛ в больницах находятся 262 человека. Всего в столице за пандемию выявлено 1 578 005 случаев инфицирования.

От инфекции скончались 45 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. С начала пандемии в Москве умерли 27 787 человек.

Вакцинация – это самый надежный способ обезопасить свое здоровье и жизни близких людей. Привиться можно бесплатно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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