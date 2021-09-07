РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В городском округе Люберцы для обеспечения безопасности дорожного движения опилили опасные деревья по 3 адресам, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы выполнены работы по опиловке угрожающих падением, опасно накрененных или поврежденных деревьев и веток по адресам: ул. Красноармейская, д. 14; ул. 50 лет Комсомола, 2-я Красногорская», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что данные работы проводятся подрядными организациями на регулярной основе в ходе обследования улично-дорожной сети, по обращениям жителей, поступающим в соцсети, на портал «Добродел», в администрацию городского округа.