РИАМО – 7 сен. С января по май 2021 года прибыль прибыльных организаций Москвы увеличилась к январю-маю 2020 года на 112% - до 3,5 трлн рублей. Также текущие показатели прибыли предприятий превзошли уровень января-мая докризисного 2019 года на 47%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К прибыльным организациям относятся компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат, то есть доходы от их деятельности превышали расходы. По итогам января-мая 2021 года наибольший рост прибыли за два года наблюдался в строительстве - на 189,4% к январю-маю 2019 года, при этом рост фиксировался и во время пандемийного 2020 года», - подчеркнул заместитель мэра.

Он добавил, что также значительно за два года прибыль выросла в рекламе и маркетинге - на 115,2% к январю-маю 2019 года, в розничной торговле - на 78,5%, в общественном питании - на 65,6% и в обрабатывающей промышленности – на 41,6%.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, в 2021 году прибыль выросла во всех секторах экономики города кроме гостиничного бизнеса и НИОКР.