РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Участок тротуара на улице Инициативной в городском округе Люберцы обустроили по просьбе местных жителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В связи с поступившими обращениями жителей проведены работы по обустройству участка тротуара в районе дома №5А на улице Инициативной. Площадь работ составила 18 кв. м. Также проведена покраска бортового камня по улицам Кирова и Власова. Протяженность выполненных работ составила 2 460 м», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю в социальные сети и на «Добродел» поступило 46 обращений от граждан. 32 из них касались тематики содержания автомобильных дорог, 5 – ремонта, 9 – вопросов безопасности дорожного движения. Все обращения были отработаны в полном объеме в регламентные сроки.