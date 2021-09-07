РИАМО - 7 сен. За прошедшие сутки в Москве подтвердилось еще 1187 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 1 578 005 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

Москвичи могут пройти вакцинацию от Covid-19 в поликлиниках, а также мобильных прививочных пунктах. Процедура займет около 40 минут.

Ранее в Москве начали принимать донорскую плазму крови у людей, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». Плазму с антителами к коронавирусу используют для переливания больным в состоянии средней степени тяжести.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>