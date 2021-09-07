РИАМО - 7 сен. Сеть магазинов «ВкусВилл» планирует запустить пилотный проект доставки готовых рационов питания в многоразовой стеклянной посуде. В тестировании новой услуги будут участвовать 10 добровольцев, для их поиска компания разослала СМС-сообщения клиентам, регулярно заказывающим блюда на дом.

«Мы долго работали над тем, чтобы улучшить наш сервис и уменьшить использование пластика, желая снизить вредное воздействие на окружающую среду. Мы рады объявить пилотный запуск проекта доставки рационов в многоразовой посуде!» – говорится в сообщении.

«ВкусВилл» ищет 10 добровольцев, которые помогут компании протестировать пилотный проект. Для этого нужно пройти опрос, включающий 8 вопросов по теме использования многоразовой посуды.

В частности, клиентам предлагается ответить на вопрос, готовы ли они оплачивать услугу оборотной посуды и получать свои рационы в многоразовых контейнерах. Кроме того, у пользователей интересуются, когда им будет удобно возвращать посуду курьеру.

В компании подчеркнули, что покупка еды в многоразовой таре позволит москвичам заботиться об экологии.