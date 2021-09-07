РИАМО - 7 сен. Подмосковье занимает первое место среди российских регионов по объемам жилищного строительства за период с января по август текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

За 8 месяцев в регионе ввели в эксплуатацию 4,98 млн кв. м жилой недвижимости, из которых 1,96 млн кв. м – в 203 многоквартирных домах, а 3,02 млн кв. м – индивидуальное жилищное строительство. Это самый высокий показатель среди регионов РФ – 10% от общего ввода жилья по стране.

Новое жилье строится в разных муниципалитетах Подмосковья. С начала 2021 года больше всего многоквартирных домов ввели в Красногорске – 361 объект. На втором месте Ленинский округ – 328 домов. На третьем – Мытищи – 169 многоэтажек. Кроме того, Раменский, Одинцовский округа, а также Истра находятся в топе муниципалитетов по объемам ввода ИЖС.

До конца года в Подмосковье построят и введут еще 3,2 млн «квадратов» жилья, в том числе 2,2 млн кв. м – в многоквартирных домах и 1 млн в ИЖС.