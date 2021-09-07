РИАМО - 7 сен. На северо-восточном участке Большой кольцевой линии метрополитена продолжается создание пересадок с открытых ранее станций на радиальные линии подземки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время продолжается строительство пересадок с введенных в прошлом году станций Большого кольца метро «Авиамоторная» и «Электрозаводская», которые пока действуют в составе Некрасовской ветки, на радиальные линии – Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. Работы на обеих станциях ведутся в сложных гидрогеологических условиях и в близости от тоннелей действующих линий, поэтому идет круглосуточный мониторинг состояния объектов метрополитена.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на «Авиамоторной» до конца года приступят к сооружению основных конструкций пересадочного узла открытым способом по мере разработки грунта и монтажа креплений котлована.

Готовность подходного коридора пересадочного узла с ходками, который сооружается горным способом, составляет 75%. По окончанию всех работ пассажиры смогут сделать пересадку на Калининско-Солнцевскую линию, не поднимаясь на поверхность.

На соседней «Электрозаводской» монолитные работы по сооружению основных конструкций пересадочного узла на Арбатско-Покровскую линию открытым способом завершены на 77%, а в подземной части – на 36%. В зоне пересадки на «Электрозаводской» уже смонтировали эскалаторы и произвели монтаж оборудования, добавил глава холдинга.

БКЛ является главным проектом московского метростроения и один из самых масштабных в мире. Ее длина составит 70 км, на протяжении которой появится 31 станция. Большое кольцо поможет разгрузить действующие станции внутри кольца и Кольцевую линию метрополитена.

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