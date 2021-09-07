РИАМО - 7 сен. Общеобразовательная школа №5 в Реутове станет единственной в Подмосковье школой при Союзе машиностроителей России, подписание соответствующего соглашения запланировано на сентябрь 2021 года, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Будет подписано четырехстороннее соглашение между школой, АО «ВПК «НПО Машиностроения», МФТИ и подмосковным колледжем «Энергия», что даст детям новые возможности для изучения физики, математики, информатики и технологий», - сказал Каторов.

Он напомнил, что профильное и специализированное обучение активно развивается в школах Реутова: на базе школы №6 совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева при поддержке предприятий отрасли создан химико-биологический профиль на уровне среднего общего образования; в коллаборации с АО «ВПК «НПО «Машиностроения» и МГТУ им. Баумана на базе городского лицея работает инженерный класс, а с 1 сентября 2021 года МГИМО МИД РФ открыл «Академический класс» в местной гимназии.

На сегодняшний день в Реутове открыты 19 детских садов, 11 школ, гимназия и 2 учреждения дополнительного образования. В школах обучаются свыше 11,2 тыс. детей. Всего в Реутове сегодня работает 31 образовательное учреждение. В них обучаются почти 19 тыс. детей.