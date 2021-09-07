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Шпаргалки

«Гаражная амнистия»: как оформить право собственности на гараж и землю под ним

На какие постройки распространяется действие закона и какие документы нужны для оформления гаража в собственность, читайте в материале РИАМО.
  commons.wikimedia.org
1

Что такое «гаражная амнистия»

© РИАМО,   Александр Манзюк

В настоящее время в России находится много гаражей, не оформленных в собственность. Большую часть гаражно-строительных кооперативов построили до 2005 года, когда в стране ввели современное градостроительное регулирование, а потому в действующем законодательстве правовой статус таких построек отсутствует. 

5 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Документ, вступивший в силу 1 сентября, позволит порядка 3,5 миллиона россиян в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними. Таким образом, россияне смогут спасти постройки от сноса или же продать их после оформления. Правда стоит отметить, что действие закона распространяется не на все гаражи.

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Сроки «гаражной амнистии»

«Гаражная амнистия» имеет ограниченный срок. Она продлится пять лет — до 1 сентября 2026 года. В этот период пользователи гаражей смогут бесплатно оформить гараж и участок под ним в собственность.

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Какие гаражи попадут под действие закона

© пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Как рассказал РИАМО бизнес-юрист Руслан Мирзеханов, под «гаражную амнистию» попадают гаражи, являющиеся объектами капитального строительства, возведенные до 30 декабря 2004 года, — именно в этот день был опубликован действующий Градостроительный кодекс РФ.

По закону сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут стоять отдельно или же иметь общие стены и крышу с другими гаражами, входить в состав гаражно-строительного кооператива. Земля же под постройкой должна быть государственной или муниципальной.

В то же время под «амнистию» попадут участки под металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

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Какие строения не попадут под «гаражную амнистию»

  сайт администрации г.о. Щелково

Ряд построек не попадут под действие закона о «гаражной амнистии». По словам Мирзеханова, не удастся оформить в собственность:

- самовольные постройки;

- металлические гаражи-«ракушки»;

- гаражи, возведенные на садовых участках для ИЖС;

- пристройки или подземные гаражи в многоквартирных домах и офисных комплексах.

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Кто сможет воспользоваться «гаражной амнистией»

© РИА Новости,   Наталья Селиверстова

По словам юриста Сергея Захарова, воспользоваться «гаражной амнистией» смогут и те, кто приобрел гараж, и те, кто получил его по наследству. Главное условие — гараж должны были построить до 30 декабря 2004 года.

Чтобы доказать право собственности на гараж, владелец может предоставить любые имеющиеся у него документы. «Это может быть членская книжка гаражного кооператива или любое другое доказательство владения гаражом: договор на подключение или счета на оплату коммунальных услуг, документ о выделении земельного участка гаражному кооперативу, решение собрания членов кооператива о распределении гаража гражданину», — рассказал РИАМО эксперт.

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Льготы для инвалидов

© РИА Новости,   Евгений Одиноков

Для инвалидов предусмотрено несколько льгот в соответствии федеральным законом от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ, рассказал РИАМО частный юрист Эдуард Чубуров. По его словам, использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.

«Инвалиды имеют право на внеочередное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства гаражей вблизи места жительства», — сказал юрист.

Кроме того, регистрирующие органы должны учитывать, что иные объекты недвижимости (гаражи, стоянки) не должны каким-либо образом создавать препятствия для инвалидов, например, при проходе к месту жительства или к гаражу.

Граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, также смогут без очереди получить земельные участки для строительства собственных гаражей.

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Как оформить гараж в собственность

© сайт мэра Москвы

Оформить гараж в собственность можно при соблюдении одновременно трех условий:

- гараж является капитальным;

- гараж построен до 30 декабря 2004 года;

- гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.

По словам председателя Волгоградской областной коллегии адвокатов Виктора Демянчука, для оформления гаража в собственность необходимо знать, стоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Для этого можно обратиться:

- в МФЦ;

- в филиал кадастровой палаты;

- в органы местного муниципального самоуправления;

- к кадастровому инженеру;

- в Росреестр.

Если земля под гаражом не стоит на кадастровом учете, необходимо пройти процедуру межевания и определить границы участка. После оформления схемы расположения участка нужно обратиться в орган публичной власти, который распоряжается участком под гаражом. Туда нужно подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

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После получения положительного решения нужно подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража. Далее следует подать документы в Росреестр для постановки участка на государственный кадастровый учет. После этого собственник сможет получить выписку из ЕГРН на участок.

«Чтобы завершить оформление прав и на земельный участок, и на гараж, необходимо официально отправить в администрацию решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписку из ЕГРН на земельный участок, технический план на гараж», — рассказал РИАМО Демянчук.

В свою очередь, администрация должна будет принять решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, подать в Росреестр заявление о регистрации права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации права собственности на гараж, а также передать выписки из ЕГРН, подтверждающие регистрацию прав на гараж и землю.

«Получив выписку из ЕГРН на земельный участок и гараж, гражданин официально становится собственником», — заключил глава коллегии адвокатов.

Подробная инструкция по оформлению гаража в собственность в рамках «гаражной амнистии» доступна на сайте Росреестра.

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