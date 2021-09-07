«Гаражная амнистия»: как оформить право собственности на гараж и землю под ним

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В настоящее время в России находится много гаражей, не оформленных в собственность. Большую часть гаражно-строительных кооперативов построили до 2005 года, когда в стране ввели современное градостроительное регулирование, а потому в действующем законодательстве правовой статус таких построек отсутствует.

5 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии». Документ, вступивший в силу 1 сентября, позволит порядка 3,5 миллиона россиян в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и земельные участки под ними. Таким образом, россияне смогут спасти постройки от сноса или же продать их после оформления. Правда стоит отметить, что действие закона распространяется не на все гаражи.

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