РИАМО - 7 сен. С наступлением осени в Москве оживился рынок долгосрочной аренды жилья, за месяц спрос вырос на 30%, также выросли объемы предложения, сообщил РИАМО руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Он отметил, что на рынке долгосрочной аренды жилья сохраняется высокая конкуренция за счет выхода новых объемов от инвесторов и сохранения во многих компаниях удаленного формата работы.

«Объем предложения сейчас составляет 17,4 тыс. лотов - на 14% больше, чем в начале лета 2021 года. К началу нового делового сезона рынок активизировался, с увеличением спроса (за месяц интерес к долгосрочной аренде жилья вырос на 30%) арендодатели стали вновь выводить на рынок долгосрочной аренды свои квартиры (в том числе те, кто летом сдавал посуточно)», - сказал Попов.

По его словам, средняя стоимость предложения также увеличилась и составляет 48,4 тыс. рублей (37,8 тыс. рублей за 1-комнатные квартиры, 51,5 тыс. рублей за 2-комнатные).

«Ставки могут еще увеличиться за счет начала делового сезона и учебного года, а также на фоне изменения условий по льготной ипотеке (часть потенциальных покупателей перейдет в категорию арендаторов, что повысит спрос), но существенного роста спроса, а значит, и ставок, мы не ожидаем», - заключил эксперт.