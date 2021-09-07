РИАМО - 7 сен. Москвич-космонавт Олег Новицкий, который в настоящее время находится на Международной космической станции, подал заявку на участие в онлайн-голосовании на выборах 17-19 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Дистанционный формат голосования дает возможность москвичам поддержать понравившегося кандидата на выборах, находясь в любом месте.

«Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса», - отметил Новицкий.

Полярник из Москвы Антон Иванов проголосует онлайн, находясь в Антарктиде. Отдать свой голос будучи на ледоколе в Баренцевом море также сможет инженер Александр Шерстобитов.

На сегодняшний день для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались 1,5 млн пользователей. Заявки от совершеннолетних жителей столицы принимают до 23:59 13 сентября.

17-19 сентября в столице пройдут выборы в Госдуму, в ряде районов также будут выбирать депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - депутатов муниципального собрания.