РИАМО - 7 сен. Жители столицы за последний год начали в 2,5 раза чаще пользоваться мобильной версией электронной медицинской карты в приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В настоящее время ее постоянно используют сотни тысяч москвичей, в смартфоне каждого второго жителя столицы есть мобильная версия электронной медицинской карты. Год назад сервис использовал каждый пятый житель города.

Получить доступ к электронной медицинской карте можно на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Через него данные отсматривают более 1,3 млн пользователей.

Они могут увидеть протоколы осмотров врачей, а также результаты анализов на Covid-19, результаты КТ, МРТ и других исследований. Кроме того, пациенты могут самостоятельно добавлять медицинские документы в карту.

Скачать приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно в App Store, Google Play и App Gallery.