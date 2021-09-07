РИАМО – 7 сен. Самые дешевые квартиры для аренды, готовые для заселения, находятся в Троицке и Южном Бутове. Их можно арендовать за 20 тыс. рублей в месяц. Об этом РИАМО сообщил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Площадь квартиры в Троицке составляет 38 кв. м. Это однокомнатная квартира на первом этаже 12-этажного дома. В квартире есть вся необходимая мебель.

Кроме того, за 20 тыс. рублей в месяц можно снять однокомнатную квартиру в Южном Бутове, ее площадь составляет 39 кв. м. Квартира выставлена на продажу, но до заключения сделки сдается в аренду – жильцам будет гарантирован как минимум 1 месяц проживания. В квартире также есть вся необходимая мебель.

Также можно дешево снять квартиру в Лосиноостровском (СВАО, 21 тыс. рублей), Новофедоровском (Троицкий административный округ, 22 тыс. рублей), Зеленограде (23 тысячи рублей).

Самая дорогая для аренды квартира находится в Хамовниках. Стоимость аренды составит 7,2 млн рублей в месяц. Это пентхаус с отделкой и мебелью площадью 435 кв. м в ЖК «Кристалл Хаус». Там есть кухня-столовая, гостиная, хозяйская зона со спальней, детская зона с тремя спальнями. В квартире также есть несколько санузлов, балкон, две лоджии, в одной из которых есть винтовая лестница с выходом на 20-метровую террасу на крыше. В квартире до этого никто не жил.

На втором месте по стоимости – квартира площадью 920 кв. м в Басманном районе. Стоимость аренды – 3,6 млн рублей. Это квартира с бассейном в ЖК «Резиденция Чистые Пруды». Там 4 спальни, гостиная, столовая, кабинет, рабочая кухня, гардеробные, винный погреб, сауна, собственный салон красоты, зал единоборств, спортзал, бассейн, 7 санузлов, апартаменты для охраны и обслуживающего персонала.

В топ самых дорогих в Москве также вошли квартира в Хамовниках за 3 млн рублей в месяц (площадь – 700 кв. м), квартира за 3 млн рублей в месяц в Дорогомилове (507,8 кв. м), квартира в Хамовниках за 2,5 млн рублей в месяц (500 кв. м).