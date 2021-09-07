РИАМО - 7 сен. На портале «Узнай Москву» ко Дню города появился онлайн-квест об обороне столицы во время Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте мэра города.
Онлайн-квест включает 10 вопросов, связанных с экспозицией Музея Победы и некоторыми фактами об обороне Москвы.
Участники квеста увидят диораму «Контрнаступление под Москвой», экспозицию «Подвиг народа» и другие площадки Музея Победы. Кроме того, они смогут вспомнить имена героев войны.
Всего на портале «Узнай Москву» доступно 84 квеста, а также порядка 180 тематических маршрутов по столице.
Москва отпразднует свое 874-летие в ближайшие выходные. Город украсят флагами и другими декоративными конструкциями. От проведения крупных мероприятий в этом году власти решили отказаться.
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