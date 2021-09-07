РИАМО - 7 сен. За прошедшие сутки в Серпухове, Истре, Волоколамском округе и Солнечногорске обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о находке в Солнечногорске поступила от оперативного дежурного ЕДДС округа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области. Угроза жизни и жизнедеятельности населения не отмечалась. Была выставлена охрана силами ОМВД. Изъятие и уничтожение запланировано на 8 августа силами Министерства обороны.

Также снаряды обнаружили в деревнях Матренино и Игнатково, лесном массиве. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано на 7 августа силами Министерства обороны.

В Серпухове снаряд нашли в лесном массиве между деревнями Шатово и Неботово. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД. Ликвидировать боеприпас силы Министерства обороны планируют 7 августа.

Кроме того, снаряд обнаружили в лесу в районе деревни Лукино городского округа Истра. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Объект охраняет ОМВД.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют 7 августа силами Министерства обороны.