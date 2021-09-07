РИАМО - 7 сен. Дорожная ситуация в Москве оценивается в 4 балла из 10 возможных, в вечернее время ожидаются 7-балльные пробки, сообщает столичный Дептранс.

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте. Свободно едут проспект Маршала Жукова, Звенигородское и Рублевское шоссе.

Затруднения в движении могут быть отчасти вызваны дорожными работами. Их проводят на 31 и 53 км МКАД, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира.