РИАМО - 7 сен. Закончить строительство Большой кольцевой линии московского метро планируется в 2022 году. Запуск кольца позволит разгрузить радиальные ветки и развить новые направления, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Это крупнейшее кольцо строится тоже достаточно активно, уже готова его треть. В этом году будет построена еще треть, то есть две трети Большого кольца будут запущены. Оставшаяся треть — в следующем году», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что этот транспортный проект является ядром столичной подземки. Он стал крупнейшим в данной строительной области.

Протяженность Большого кольца метро составит 70 км. На нем разместится 31 станция и 3 электродепо.

С Большого кольца будут доступны пересадки на 20 станций других линий подземки, также можно будет перейти на станции МЦК и МЦД.

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