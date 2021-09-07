РИАМО - 7 сен. В столице начали принимать плазму доноров, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы начали применять плазму с антителами к коронавирусу, полученную от доноров после ревакцинации «Спутником Лайт», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ранее в столице принимали плазму от доноров, которые переболели Covid-19, либо вакцинировались «Спутником V». Плазма доноров, прошедших вакцинацию, на 70% чаще имеет высокий титр вируснейтрализующих антител, чем у переболевших коронавирусом.

Плазму с антителами используют для переливания больным средней степени тяжести. Ее применение почти в два раза снижает вероятность того, что пациент окажется на искусственной вентиляции легких. Кроме того, такая плазма на 19% уменьшает возможность летального исхода при заболевании.

В материале отмечается, что донорами плазмы в столице могут стать граждане РФ от 18 до 55 лет. Чтобы сдать плазму после ревакцинации «Спутником Лайт» или вакцинации «Спутником V», надо позвонить по номеру +7 (495) 870-45-16. Доноры получают выплаты в размере 5 тыс. рублей и компенсация на питание - 1235 рублей.

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