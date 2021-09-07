РИАМО - 7 сен. Московская область была и остается привлекательным регионом для путешествий и отдыха. В последнее время набирает популярность направление оздоровительного и детокс-туризма, сообщила РИАМО организатор форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», сооснователь и гендиректор информационного проекта «ПИР» Елена Меркулова.

По ее словам, традиционно путешественников в Подмосковье привлекают объекты культурного и исторического наследия, религиозные святыни, точки событийного и познавательного туризма.

«Среди подмосковных мест притяжения - города Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Клин, музеи «Новый Иерусалим», «Архангельское», «Абрамцево», «Бородинское поле», деревня Жостово, военно-патриотический парк «Патриот». Также в регионе много красивейших природных мест (Истра, Клязьма), есть места для любителей горных лыж, это курорты «Яхрома», «Сорочаны», «Волен», - сказала Меркулова.

Она отметила, что Московская область обладает хорошо развитой инфраструктурой для отдыха на любой бюджет. Всего в регионе работают порядка 1,7 тыс. объектов размещения, из них более тысячи ориентированы на семейный отдых.

«В последние годы наблюдается устойчивый тренд на ЗОЖ. В Подмосковье работают около 80 объектов санкура (классическая лечебная санаторно-курортная программа с базовым набором процедур), в этом смысле регион по разным оценкам находится на 3-4 месте по России. Конечно, среди них значительная часть ведомственных санаториев, но некоторые из них доступны и широкому кругу потребителей», - добавила эксперт.

Она отметила, что санатории находятся в Красной Пахре, Барвихе, Сергиево-Посадском округе. В последнее время набирает популярность направление детокс-туризма.

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Перспективы развития туризма в Подмосковье

Меркулова также подчеркнула, что Подмосковье - очень интересный регион для инвестиций в сферу туризма и отдыха.

«Потенциал региона еще достаточно большой. Разрабатываются и строятся разные объекты. Это зависит от локации, размера инвестиций и территории. На выставке в рамках форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» будут представлены инвестиционные проекты из Подмосковья», - сказала Меркулова.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации, спикер форума «Развитие туристской инфраструктуры» Алексей Мусакин добавил, что в сфере инвестиций в туринфраструктуру можно выделить три основных тренда.

«Первый - это семейный отдых, так как в большинстве случаев именно детский комфорт, удобство, развлечения являются одним из основных критериев при выборе средства размещения для отдыха. Второй тренд - глэмпинги и средства размещения с модульной (некапитальной) застройкой, которые очень любит молодежная аудитория, плюс они требуют гораздо меньше инвестиций и могут размещаться на землях сельхозназначения и на особо охраняемых природных территориях», - сказал Мусакин.

Третьим трендом эксперт назвал развитие ретрит-направления в туризме.

«Это не только санкур, но и разнообразные йога-центры, детокс, реабилитация и тому подобное, которые имеют свою аудиторию», - заключил Мусакин.

Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» пройдет с 5 по 8 октября в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске. Мероприятие состоится впервые и станет частью 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021. Форум призван стать федеральной платформой для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе всей страны.