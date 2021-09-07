РИАМО - 7 сен. В этом году отмечать День города в Москве будут не так масштабно, как в предыдущие годы. Жители и гости столицы смогут посетить много красивых мест, однако праздничная программа не предполагает массовых гуляний и крупных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В целом, конечно, город будет украшен, состоится праздничный фейерверк. Но каких-то больших мероприятий мы не планируем», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «ТВ Центру».

Он добавил, что планируется провести праздничный концерт в парке «Зарядье». Яркими красками гостей порадует фестиваль «Цветочный джем», на площадках которого можно будет попробовать различные лакомства и сделать запоминающиеся снимки.

В ближайшие выходные Москва отпразднует свое 874-летие. Город по традиции украсят флагами и другими декоративными конструкциями.