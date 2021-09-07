РИАМО - 7 сен. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды выдал свыше 19,5 тыс. охотничьих билетов с начала 2020 года. За этот же период было аннулировано 88 охотничьх билетов, сообщили РИАМО в пресс-службе ведомства.

Департамент занимается выдачей охотничьих билетов единого федерального образца с 1 июля 2011 года.

«В 2020 году в рамках оказания государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов» департаментом выдано 12 187 охотничьих билетов, за период с 1 января 2021 года по 22 июля 2021 года департаментом выдано 7345 охотничьих билетов», - отметили в пресс-службе.

Ведомство аннулирует охотничий билет при поступлении соответствующего заявления от охотника либо в случае вступления в законную силу судебного решения об аннулировании охотничьего билета.

В 2020 году по инициативе заявителей столичный департамент природопользования аннулировал 40 охотничьих билетов, с 1 января по 22 июля 2021 года - 17 охотничьих билетов. Количество аннулированных документов в рамках исполнения судебных решений составило 21 и 10 соответственно.

Информация об аннулировании охотничьих билетов в связи с лишением права охоты направляется в Росгвардию. Силовое ведомство в свою очередь принимает решение об аннулировании лицензии на приобретение оружия, разрешения на хранение и ношение оружия.

В Москве получить охотничий билет можно только с помощью портала mos.ru. Билет изготовят в течение 5 рабочих дней и выдадут в центре госуслуг «Мои документы». Охотничий билет действует бессрочно.

Также москвичам напомнили, что охотничьи угодья на территории столицы отсутствуют. В городе разрешен только отлов животных в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, для этого необходимо подать соответствующее заявление в департамент природопользования.