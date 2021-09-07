РИАМО - 7 сен. Второй день подряд в Московской области фиксируют ночные заморозки до -0,2 градуса. В ближайшие дни из-за потепления заморозков в регионе не ожидается, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, утром в минувший понедельник слабые морозы до -0,2 градуса наблюдались на традиционном «полюсе холода» Подмосковья - в Черустях. Во вторник такая же температура была отмечена на юге региона - в Серебряных Прудах.

В Москве заморозков в этом сезоне пока не зафиксировали. Накануне холоднее всего было во Внукове, где температура опустилась до +3,1 градуса, минувшей ночью в городе было на 1-2 градуса теплее.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие 4-5 дней в Московской области температурный фон повысится и заморозков уже не будет.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Подмосковье на вторник из-за заморозков.