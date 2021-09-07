РИАМО - 7 сен. Заявки на получение охотничьего билета в Москве принимают только в электронном виде на официальном портале мэра mos.ru, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Получить охотничий билет в Москве может любой дееспособный гражданин России с постоянной либо временной регистрацией в городе Москве, не имеющий непогашенной или неснятой судимости, а также знакомый с требованиями охотничьего минимума», - отметили в пресс-службе.

К онлайн-заявке на получение охотничьего билета на портале mos.ru необходимо прикрепить скан-копию или фотографию разворота 2 и 3 страниц паспорта, а также собственную фотографию - черно-белую или цветную с четким изображением лица строго в анфас без головного убора на однородном светлом фоне. Можно фотографироваться в очках, но в таком случае глаза на снимке должны быть видны без бликов, а линзы не должны быть тонированы.

Срок изготовления охотничьего билета составляет 5 рабочих дней со дня регистрации обращения. Выдача охотничьего билета производится в центре госуслуг «Мои документы», выбранном при подаче обращения. Заявитель может выбрать любой удобный для себя МФЦ. При получении документа необходимо предъявить паспорт, а также поставить подпись в охотничьем билете. Охотничий билет действует бессрочно.

Аннулировать охотничий билет в Москве может только его владелец вне зависимости от места регистрации, если документ был выдан столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе также подчеркнули, что охотничьи угодья на территории Москвы отсутствуют. Охота в столице может осуществляться только в виде живого отлова в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, однако с 2016 года в департаменте природопользования не зарегистрировали ни одной такой заявки.