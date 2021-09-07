РИАМО - 7 сен. Столичные спасатели ликвидировали возгорание в двух одноэтажных строениях в Троицком округе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 6 сентября в 20:24. Около коттеджного поселка «Фаворит» в поселении Новофедоровское загорелись два бесхозных одноэтажных строения, находящихся на расстоянии 80 м друг от друга. Площадь возгорания составила 30 кв. м и 50 кв. м.

В 21:27 пожарные ликвидировали открытое горение, в 21:59 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.