РИАМО – 7 сен. Район Хамовники является самым дорогим для аренды квартир в Москве, там средняя ставка аренды составляет 411 тыс. руб. Об этом РИАМО сообщил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

При этом он уточнил, что если рассматривать стандартные ставки аренды жилья, то распределение на рынке будет другим.

«Если убрать из выборки сверхдорогие и сверхдешевые лоты и ограничиться стандартными ставками (от 10 до 120 тыс. рублей), то самый дорогой район - Арбат (средняя ставка аренды составляет 82,6 тыс. рублей), самый дешевый - Вороновское (18,5 тыс. рублей)», — сказал Попов.

Он добавил, что больше всего предложений аренды квартир в центральных районах: Пресненский, Хамовники, Тверской, Раменки, Арбат (более 300 лотов).

«Если исключить из выборки сверхдорогие лоты и ограничиться стандартными ставками (от 10 до 120 тыс. рублей), то распределение будет иным: Пресненский (290 лотов), Южное Бутово (253), Хорошево-Мневники (235), Марьино (229), Митино (221)», — уточнил Попов.

Он добавил, что больше всего на рынке аренды выставлено 2-комнатных квартир - 44% от общего числа, на втором месте студии и однушки - 39%, на трешки приходится 16%, а на квартиры с большим числом комнат - 1%.