РИАМО - 7 сен. Во вторник в столичном регионе местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура не поднимется выше плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13-15 градусов, по Московской области - от 12 до 17 градусов тепла.

Скорость западного ветра составит 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня окажется на отметке 754 мм рт. ст.

Как отметили синоптики, для межсезонья характерны частые перепады метеопараметров, что может привести к дискомфорту для метеозависимых людей.