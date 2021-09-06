РИАМО - 6 сен. Мужчина, который сообщил в полицию об обнаружении трупа с кирпичом во рту, узнал о нем от коллег. Инцидент произошел на западе столицы, пишет «Вечерняя Москва».

5 сентября на парковке около Очаковского завода обнаружили тело мигранта. Сотрудники правоохранительных органов выявили гематомы на руках и ссадины на голове погибшего. Во рту находился кусок кирпича. Смерть наступила примерно за 2 суток до обнаружения тела.

«Я находился на работе. Ко мне пришли сослуживцы, сказали, что лежит труп. Я сразу позвонил в полицию», – отметил очевидец.

Он добавил, что ни он сам, ни его коллеги не знали погибшего мужчину.

В пресс-службе СК РФ по городу отметили, что по факту обнаружения трупа организована проверка.