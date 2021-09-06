РИАМО - 6 сен. Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащим по контракту войсковой части 6549 ефрейтору Андрею Баркарю, рядовым Артему Зелову и Никите Дицкому за распространение наркотиков, сообщает пресс-служба военного следственного отдела СК РФ по Солнечногорскому гарнизону.

Следствие установило, что организованная группа из Зелова, Баркаря и Дицкого под руководством неизвестного, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продавала наркотики.

В январе 2021 года военнослужащие незаконно приобрели для продажи наркотик общей массой 97,9 г. После того, как Баркарь и Дицкий изъяли его из тайника, их задержали сотрудники правоохранительных органов. Также в ходе обыска был найден и изъят наркотик. Тогда же осужденные расфасовали 22,62 грамма наркотиков по 24 пакетикам и сделали тайники на территории Москвы и Химок. В ходе предварительного следствия вещество изъяли из незаконного оборота.

Из-за того, что Зелов, Баркарь и Дицкий признали свою вину, а также дали признательные показания и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении каждого из них были выделены в отдельное производство.

По результатам рассмотрения дела Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Зелову, Дицкому и Баркарю наказание в виде лишения свободы на срок 11, 10 и 10 лет соответственно. Каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.