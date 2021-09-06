РИАМО - 6 сен. Доцент факультета экономических наук ВШЭ Марина Сандомирская уточнила, что покупатели делятся на тех, кто согласен заплатить больше, и тех, кто не готов переплачивать, а магазины – на тех, кто ставит цены ниже рынка и тех, кто завышает. Об этом сообщает Газета.ru.

При этом на каждый товар с любой ценой, неважно завышена она или занижена, найдется свой покупатель.

«Неполная информация об уровне платежеспособности является базовой составляющей многих рынков. Например, огромные усилия интернет-гигантов направлены на качественное таргетирование, сбор персональных данных и деанонимизации пользователя», — отметила Сандомирская.

Она пояснила, что данные усилия направлены на то, чтобы заставить покупателя, который может заплатить больше, покупать за повышенную цену.

Но также проблема адекватной стоимости товаров на американской площадке eBay решается при помощи торгов. А на отечественных торговых онлайн-площадках Avito и «Юла» продавцом выставляется желаемая стоимость, добавила эксперт.