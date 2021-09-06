РИАМО - 6 сен. С 6 по 17 сентября управление Роспотребнадзора по Московской области проводит горячую линию для консультирования граждан по вопросам организации питания в школах, сообщается на сайте ведомства.

Жители региона могут задать интересующие их вопросы по организации питания детей в образовательных учреждениях, по качеству продуктов, которые используются для приготовления блюд, по порядку мониторинга и родительского контроля и другие.

Также организована круглосуточная работа Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43. Еще консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления.

Ранее пресс-служба министерства образования региона сообщала, что в Подмосковье родители могут проверить качество питания в школьных столовых. Записаться на проверку можно у директора школы или классного руководителя ребенка, а еще через Школьный портал области.

Жителям Подмосковья напомнили о важности правильного питания для школьников>>