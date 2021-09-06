РИАМО - 6 сен. В России продолжается кампания по вакцинации от Coivd-19, а также с сентября правительство запускает программу поощрения за сделанные прививки, сообщает Nation News.

С 1 сентября в стране начала работать новая государственная программа, направленная на стимуляцию вакцинации от коронавирусной инфекции. Ее участники смогут выиграть 100 тыс. рублей. Всего призеров будет 1 тыс. Российское правительство выделило на эти цели 100 млн рублей.

Планирует провести розыгрыш в 2 этапа с 1 сентября по 1 декабря, но еще нет конкретных дат. Победителей определят рандомно.

Кроме того, компания «Аэрофлот» поощряет вакцинированных пассажиров с 15 мая. Для клиентов проводят акцию «Мили вакцинации». По 31 декабря этого года вакцинированным жителям РФ, которые приобретут билет на самолет авиакомпании, начислят по 10 тыс. миль, которые можно будет потратить на оплату следующего перелета.

Также в разных российских регионах запускают местные меры поощрения вакцинированных жителей.

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